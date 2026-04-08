UEFAチャンピオンズリーグ 25/26のノックアウトステージ準々決勝 スポルティングとアーセナルの第1戦が、4月8日04:00にエスタディオ・ジョゼ・アルヴァラーデにて行われた。

スポルティングは守田 英正（MF）、ルイス・スアレス（FW）、ペドロ・ゴンサウベス（MF）といった面々がスターティングメンバーに並んだ。対するアーセナルはレアンドロ・トロサール（MF）、ビクトル・ギェケレシュ（FW）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）らが先発に名を連ねた。

前半は大きな動きが無く、0-0で終了した。

62分、スポルティングが選手交代を行う。ジョアン・シモエス（MF）からダニエル・ブラガンサ（MF）に交代した。

70分、アーセナルが選手交代を行う。マルティン・ウーデゴール（MF）からカイ・ハーバーツ（FW）に交代した。

76分、アーセナルは同時に2人を交代。レアンドロ・トロサール（MF）、チュクノンソー・マドゥエケ（FW）に代わりガブリエル・マルチネリ（FW）、マックス・ダウマン（MF）がピッチに入る。

79分、スポルティングが選手交代を行う。ペドロ・ゴンサウベス（MF）からラファエル・ネル（FW）に交代した。

後半終了間際の90+1分、ついに均衡が崩れる。アーセナルのガブリエル・マルチネリ（FW）のアシストからカイ・ハーバーツ（FW）がゴールが生まれアーセナルが先制する。

以降は試合は動かず、アーセナルが0-1で勝利した。

なお、スポルティングに所属する守田 英正（MF）はフル出場した。31分にイエローカードを受けている。

2026-04-08 06:10:19 更新