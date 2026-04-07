4月5日、実業家でタレントの“ひろゆき”こと西村博之氏が自身のXを更新。高市早苗首相を匂わせる発言が波紋を広げている。「この日、ひろゆき氏は、イタリアのメローニ首相が中東3カ国を歴訪し、エネルギー供給問題やホルムズ海峡の安全航行について協議したことを報じた産経ニュースの記事を引用。そのうえで、《イタリアのメローニ首相、アメリカのトランプ大統領にイタリア内の基地を使わせない。エネルギー危機で中東に行