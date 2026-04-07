昨年フジテレビを退社しフリーとなった永島優美アナウンサーが７日放送の日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！春の３時間ＳＰ」に出演。夫と結婚する際に父でサッカー元日本代表ＦＷの永島昭浩氏が見せた対応ぶりを明かした。２０２１年３月にフジテレビ勤務で１年先輩の男性と結婚した永島アナは、結婚前の父について「大変でした。今の夫と会うまでに、紹介したい、と言っても全然会ってくれてなくて…無理やりでした」と振り