「第61回上方漫才大賞」が7日、大阪市内で開催され、「金属バット」が奨励賞に輝き、賞金150万円を手にした。大賞受賞歴がない漫才師によって競われる奨励賞は、観客審査員100人による採点（合計500点）で決定。ノミネートされた（出番順に）ツートライブ、たくろうカベポスター、天才ピアニスト、金属バットの5組がネタを披露した。M-1王者「たくろう」が442点の高得点で後続のコンビにプレッシャーをかける中、金属バッ