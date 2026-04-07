かつお節など出汁の素材となる食品の生産量が全国トップクラスの鹿児島県。 酒造会社や食品加工会社が共同で、出汁焼酎を開発しました。 曽於市の柚子を加えた緑茶で割った焼酎に…、芋焼酎に鶏飯の鶏ガラスープと、黒酢ドリンクを加えた一杯。 出汁焼酎を開発したのは、県内の水産会社や製茶会社、ホテルなど11社です。 鹿児島の焼酎と日本の出汁文化を組み合わせ、若い世代や海外の人にPRしようと1年かけてレシピを