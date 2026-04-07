かつお節など出汁の素材となる食品の生産量が全国トップクラスの鹿児島県。

酒造会社や食品加工会社が共同で、出汁焼酎を開発しました。

曽於市の柚子を加えた緑茶で割った焼酎に…、芋焼酎に鶏飯の鶏ガラスープと、黒酢ドリンクを加えた一杯。

出汁焼酎を開発したのは、県内の水産会社や製茶会社、ホテルなど11社です。

鹿児島の焼酎と日本の出汁文化を組み合わせ、若い世代や海外の人にPRしようと1年かけてレシピを開発しました。

県産のかつお節や、鶏ガラなどと焼酎を組み合わせた6つのレシピが完成しました。

芋焼酎×ポン酢×阿久根産エビの食前酒も

こちらは芋焼酎にポン酢と、阿久根産のエビを加えた食前酒。エビのうまみと焼酎のコクが引き立ちます。

（飲食店）「出汁の良さと焼酎の良さが調和していていい」

（酒店経営）「自分では未知の世界だから、面白い試みだと思った」

（出汁の王国・鹿児島プロジェクト推進協議会 中原晋司会長）「（だしは）無限の可能性がある。今後も鹿児島の食材を盛り上げられる開発や販売をしていきたい」

開発されたレシピは今後、県内の飲食店やイベントなどで提供される予定です。

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