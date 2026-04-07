◇セ・リーグ阪神―ヤクルト（2026年4月7日甲子園）阪神の岡田彰布オーナー付顧問（68）が甲子園開幕のヤクルト戦でテレビ大阪の中継ゲストを務めた。阪神の佐藤輝明内野手が6回2死満塁から2点中前打を放つと、岡田顧問は「軽打をうまく打っている。軽打しかできない球を打っている」と佐藤輝の打撃を分析した。「強引に行けない球だからね。強引に行ったらセカンドゴロ。ホームランはまだ出てないけど、このままやっ