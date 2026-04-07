【前編もご覧ください】https://newsdig.tbs.co.jp/articles/-/2584349?display=1 【写真を見る】【後編】「信じられない」決して順風満帆ではない選手生活...快挙を成し遂げた公務員ジャンパーワールドカップ優勝後の心境を取材挑戦は続く（山形） 先月、スキージャンプのワールドカップで日本人選手として１７人目の優勝を果たした内藤智文選手。 今回、大会後に初めて出勤した日の様子と異色の