◇プロ野球セ・リーグ DeNAー中日(7日、横浜スタジアム)高卒5年目の深沢鳳介投手がプロ初登板を迎え、4回1失点でマウンドを降りました。当初、先発予定だったデュプランティエ投手がインフルエンザを発症。これを受けて深沢投手が待望のプロ初マウンドをつかみました。初回には連打を浴びるなどで1点を失うも、以降は落ち着いたピッチング。3回の先頭にもヒットを浴びるも、ボスラー選手から空振り三振を奪うなど無失点で切り抜け