◇プロ野球セ・リーグ DeNAー中日(7日、横浜スタジアム)

高卒5年目の深沢鳳介投手がプロ初登板を迎え、4回1失点でマウンドを降りました。

当初、先発予定だったデュプランティエ投手がインフルエンザを発症。これを受けて深沢投手が待望のプロ初マウンドをつかみました。初回には連打を浴びるなどで1点を失うも、以降は落ち着いたピッチング。3回の先頭にもヒットを浴びるも、ボスラー選手から空振り三振を奪うなど無失点で切り抜けました。

3回裏には1アウトからプロ初打席も迎えます。ここでは対する先発・金丸夢斗投手の6球目、インコースへのストレートを力強くはじき返し、センターに抜けるプロ初ヒット。その後、度会隆輝選手のヒットなどでも好機をつかむも、得点にはつながりませんでした。

援護が得られない中、4回には2本のヒットと四球で2アウト満塁のピンチ。それでも、この場面で打席に迎えた田中幹也選手からは空振り三振を奪います。深沢投手はこの瞬間、軽くほえマウンドを降りました。

直後の4回裏にはDeNA打線が奮起。先頭からの連打で無死満塁の好機をつかみ、蝦名達夫選手の2点タイムリーで逆転に成功しました。

その後、1アウト2、3塁の好機では深沢投手に代打が送られ降板。この日は4回88球を投げ、被安打6、奪三振5、与四球3、1失点という成績でした。