2.8kmの延伸で「道の駅」が至近に！ 一方で課題も浮き彫りに2026年4月5日15時、国道2号「笠岡バイパス」のうち、笠岡東ICからカブト南ICまでの延長2.8km区間が通行可能となりました。本路線が属する国道2号は、本州の瀬戸内側を走り大阪市から北九州市に至る日本の主要幹線道路ですが、岡山西部地域では慢性的な交通渋滞が課題となっています。【画像】超便利!? これが国道2号「笠岡バイパス」のルートです！ 画像で見る（30枚