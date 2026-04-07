「これは三年前に撮った、裁判の結果を教えてくれる蟻の動画」【写真】巣穴から紙を運ぶアリ紙が裏返るとまさかの“2文字”が…そんなコメントとともに投稿された動画が、Xで大きな反響を呼んでいます。映っているのは、地面にぽっかりと開いた小さなアリの巣穴。そこから、1匹のアリがゆっくりと姿を現します。よく見ると、アリは口（アゴ）で白い小さな紙片をしっかりとくわえています。ただ、その紙――文字が見えな