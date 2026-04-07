近年、日本のアーティストのアジア進出がますます活発になっている。多くのアーティストがアジアツアーを予定しており、その勢いはとどまる気配がない。 （関連：【画像あり】ONE OK ROCK、豪雨のなかで熱狂のパフォーマンス） かねてよりグローバルな活動を続けてきたONE OK ROCKは、2月から5月にかけて『ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026』を開催中だ。バンコクを皮切りに、ソウル、マニラ