SUPEREIGHTの村上信五（44）が6日に放送された日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。アイドルとして長年活動する中で「聞かれ飽きた質問」を明かした。今回は「日本の大大大問題春の全国一斉調査スペシャル」と題して2時間スペシャルで放送された。その中で、さまざまな職業の人に「聞かれ飽きた質問」をインタビューしたVTRが紹介された。VTR間のトークで村上は「でも…聞かれ飽きたで言うたら、今の若