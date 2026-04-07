SUPER EIGHTの村上信五（44）が6日に放送された日本テレビ「月曜から夜ふかし」（月曜後10・00）に出演。アイドルとして長年活動する中で「聞かれ飽きた質問」を明かした。

今回は「日本の大大大問題春の全国一斉調査スペシャル」と題して2時間スペシャルで放送された。その中で、さまざまな職業の人に「聞かれ飽きた質問」をインタビューしたVTRが紹介された。

VTR間のトークで村上は「でも…聞かれ飽きたで言うたら、今の若い世代はわからへんけど、雑誌が全てやったから。インタビューとかも」と回顧。数えきれないほどのインタビューを受けてきた中で、「そらぁ『好きな食べ物』…6億回くらいは…」と、定番すぎる質問を明かした。

また「僕らが曲出して。大体そのタイトルにちなんだ質問もされる」とし、「ズッコケ男道」をリリースした際は「お察しの通りや」と「最近ズッコケた話は?」と聞かれることが多かったと伝えた。

この質問に対してメンバー7人全員が答えるため「もう…3人目から大喜利やん…それ」とボケ回答をしていたと振り返った。