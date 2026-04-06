完実電気は、オーディオブランド「House of Marley」（ハウス・オブ・マーリー）より、初めてのレコード体験にも最適なターンテーブル「Rise Up Bluetooth Turntable」を2026年4月10日に発売します。実売予想価格は2万4980円（税込）。 「Rise Up Bluetooth Turntable」 記事のポイント 別途、アンプやスピーカーを接続する必要がなく、1台ですぐにレコードを聴けるオールインワンタイプのターンテーブル。Bluetoothの入