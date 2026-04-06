ここは静岡･焼津市にある水産加工品の直売所。そこには長蛇の列が…。一体、何が始まるのでしょうか？（行列に並ぶ客）「詰め放題で、すすごく盛り盛りで持って帰らせてくれる…」皆さんのお目当ては「冷凍魚の詰め放題」。1500円でこの袋にマグロやカツオの切り身を好きなだけ詰めて持ち帰れるとあって、皆さん、もう夢中です。（参加した客）「もう入らないよ～」一方、ここは三島市にある「伊豆･村の駅」。ここでも詰め放