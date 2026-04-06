ソニーネットワークコミュニケーションズは、ベネフィット・ワンが運営する会員制福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」と連携し、光回線サービス「ベネステ光 powered by NURO」を4月6日に提供開始した。 同サービスは、「NURO 光」を福利厚生会員限定の特別価格で提供する。通信速度は下り最大2Gbpsまたは最大10Gbps。 特典適用により、初月から12カ月目の