ソニーネットワークコミュニケーションズは、ベネフィット・ワンが運営する会員制福利厚生サービス「ベネフィット・ステーション」と連携し、光回線サービス「ベネステ光 powered by NURO」を4月6日に提供開始した。

同サービスは、「NURO 光」を福利厚生会員限定の特別価格で提供する。通信速度は下り最大2Gbpsまたは最大10Gbps。

特典適用により、初月から12カ月目の月額料金は無料になる。また、13カ月目以降は月額料金から500円が割り引かれ、2ギガプランが月額5170円、10ギガプランが月額5720となる。

その他特典として、契約事務手数料が無料となるほか、基本工事費の実質無料、設定サポートが1回無料になる。さらに、13カ月目～999カ月目の月額料金が500円割引される。

2ギガプランの提供エリアは、北海道、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、岡山、広島、福岡、佐賀の一部。

10ギガプランの提供エリアは、北海道、宮城、福島、山形、東京、神奈川、埼玉、千葉、茨城、栃木、群馬、愛知、静岡、岐阜、三重、京都、大阪、兵庫、滋賀、奈良、岡山、広島、福岡、佐賀の一部エリア。