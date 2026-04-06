サカナクション山口一郎（45）が6日、都内で開催された、オープンイヤー型イヤホンメーカーShokz Japanの新商品発表会に出席した。この日発表されたのは、同社初となるフォーカスモード（ノイズ低減機能）を搭載した次世代オープンイヤー型イヤホン「Open Fit Pro」。26年2月、Shokzブランドアンバサダーに就任。「ずっと使い続けてきた商品の会社からのオファーはうれしかった」と語った上で「やめてよ、俺が切り開いた道を綾瀬は