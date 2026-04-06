TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は、2016年4月3日の第1期初回放送から10周年を迎えることを記念し、10周年プロジェクトがスタートした。同プロジェクトのスタートを祝い、原作者・堀越耕平先生が、「アニメ10周年おめでとうございます!すごい!」とお祝いのイラストとコメントをXにポストした。遅くなりましたがあけましておめでとうございます！アニメ10周年おめでとうございます！すごい！これは暇つぶしにかいてた血のドレス