【50万いいね】『ヒロアカ』 堀越耕平先生、アニメ10周年を祝う″トガヒミコ″イラストが話題に
TVアニメ『僕のヒーローアカデミア』は、2016年4月3日の第1期初回放送から10周年を迎えることを記念し、10周年プロジェクトがスタートした。
同プロジェクトのスタートを祝い、原作者・堀越耕平先生が、「アニメ10周年おめでとうございます!すごい!」とお祝いのイラストとコメントをXにポストした。
遅くなりましたがあけましておめでとうございます！アニメ10周年おめでとうございます！すごい！これは暇つぶしにかいてた血のドレスとがちゃん pic.twitter.com/8R2CgstvZ3- 堀越耕平 (@horikoshiko) April 4, 2026
ポストには、「これは暇つぶしにかいてた血のドレスとがちゃん」と、同作のキャラクター・トガヒミコのイラストが添えられている。他者の血液を摂取することでその人間の姿や声に変身できる“個性”を持つトガヒミコが、輸血用血液製剤やチューブをまとった姿に、「暇つぶしの域を遥かに超えている...」「めっちゃくそヤバいデザインだな、マジで」「血液パックレイヤードドレスみたいなもん、どこで味わえましょうか」と、国内外から多くのコメントが寄せられている。
同プロジェクトのスタートを祝い、原作者・堀越耕平先生が、「アニメ10周年おめでとうございます!すごい!」とお祝いのイラストとコメントをXにポストした。
遅くなりましたがあけましておめでとうございます！アニメ10周年おめでとうございます！すごい！これは暇つぶしにかいてた血のドレスとがちゃん pic.twitter.com/8R2CgstvZ3- 堀越耕平 (@horikoshiko) April 4, 2026