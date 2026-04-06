鹿児島市に本社を置く新日本科学が研究開発施設を増設することになり、鹿児島市と立地協定を結びました。鹿児島市と立地協定を結んだのは医薬品開発の受託研究を行う新日本科学です。薬の効果や安全性を確認する高い技術が評価され、欧米の大手製薬企業からの受注拡大が見込まれることから、約100億円を投じ研究開発施設を増設することになりました。新たな施設は、4階建てで建物面積は約1万1800平方メートル。欧米の