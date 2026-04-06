犬が『しっぽを振りながら怒っている』理由 1.不安・緊張を感じている 犬は不安や緊張を感じているときにも尻尾を振ります。尻尾の位置は低く振り幅は小さくゆっくりであることが多いです。 人間と同じように犬も緊張すると体がこわばります。尻尾も筋肉がこわばり、全体的に力が入って動きがゆっくりになります。 例えば初対面の犬と会ったとき『興味はあるけど…ちょっと怖いな』という気分になりますね。犬同士でニオイを