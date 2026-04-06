犬が『しっぽを振りながら怒っている』理由

1.不安・緊張を感じている

犬は不安や緊張を感じているときにも尻尾を振ります。尻尾の位置は低く振り幅は小さくゆっくりであることが多いです。

人間と同じように犬も緊張すると体がこわばります。尻尾も筋肉がこわばり、全体的に力が入って動きがゆっくりになります。

例えば初対面の犬と会ったとき『興味はあるけど…ちょっと怖いな』という気分になりますね。犬同士でニオイを嗅ぎ合っているときなど尻尾を観察するとこのような動きが見られます。

2.攻撃の準備をしている

犬は警戒して攻撃の準備をしているときにも尻尾を振ります。尻尾の位置は高く小刻みに振ります。

犬は自信があるときに姿勢を高くします。尻尾を振って攻撃の準備をしていたら、犬は警戒していても自分の方が強いと自信を感じているということです。

犬は怒っているとき尻尾以外に歯をむき出す、鼻にしわを寄せる、背中の毛が逆立つなどの仕草を見せます。犬が攻撃しそうかどうか判断するにはこれらの変化を見る必要があります。

3.興奮している

犬は楽しくて興奮しているとき、怒ったような仕草を見せることがあります。唸ったり歯をむき出したりして、尻尾は高い位置で小刻みに振ります。

おもちゃやおやつに夢中になっているとき、他の犬と遊んでいるときなどに見られます。犬は怒っているわけではありませんが、相手をケガさせる可能性もあるので注意が必要です。

怒っている犬への対処

犬が一見喜んでいるけれど実は怒っていると感じたら、次のように対処しましょう。

名前を呼ぶ

愛犬が他の犬に怒って攻撃しそうなときは、名前を呼んで気を逸らしましょう。名前を呼んだあとに『おやつ食べよう』というのも良い手段です。

おやつの食べすぎになってしまう場合はおもちゃを見せる、水を飲ませる、『こっちの道に行こう』と声をかけてその場を離れるなどしてみてください。

犬は大好きな飼い主の声を聞くと安心します。犬にはよく話しかけて飼い主の方に意識を集中させましょう。

体を撫でる

犬は背中や胸の辺りを撫でられると落ち着きます。背中の毛が逆立っていたら撫でて、『怖くないよ』と落ち着かせてあげてください。

ただし犬がリードを引っ張って飼い主と距離ができているときや、ドッグランで遠くに行っているときなどにこの対処は難しいです。

犬の表情も見えにくいので、なるべく飼い主は愛犬の近くにいましょう。日頃から飼い主の横について歩く、アイコンタクトなどの習慣をつけることは大切です。

相手から離す

愛犬が攻撃しそうだと思ったら相手から物理的に離しましょう。ただし急にリードを引っ張ると興奮してしまうので、一声かけるか体を撫でるかしてリードを引くのが適切です。

小型犬であれば抱っこをしてしまう人が多いですが、犬は『飼い主が守ってくれる』と思ってかえって他の犬に威嚇しやすくなってしまいます。

緊急性がないときは愛犬に落ち着いて声をかけて対処しましょう。緊急性があるときはとにかく素早く愛犬を相手から離してください。

まとめ

尻尾は犬の感情が表れる部位です。しかし尻尾だけで犬が今どんな気持ちなのか判断するのは難しいです。犬の感情を読み取るには全身を観察しましょう。

また愛犬が他の犬とすぐに仲良くできる性格なのか、警戒心が強いのか、わかっておくことはとても大切です。犬の性格や気持ちをわかって、安全に散歩を楽しんでください。