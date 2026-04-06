漫画『約束のネバーランド』の連載開始10周年記念スペシャル公演として、2026年冬に初めて本格ミュージカル化されることが発表された。【写真】再現度高い！実写映画版のイザベラ役は北川景子本作は、2016年から20年まで『週刊少年ジャンプ』（講談社）で連載された原作・白井カイウ氏、作画・出水ぽすか氏による人気漫画が原作。テレビアニメや実写映画化など大規模なメディアミックスも話題を呼び、世界累計発行部数4200万部