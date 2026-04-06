【その他の画像・動画等を元記事で観る】 本日4月6日19時からTBS『CDTVライブ！ライブ！』が2時間生放送される。 ■『CDTVライブ！ライブ！』今夜の見どころ 2週連続登場のMr.Childrenは、テレビ初披露の「ウスバカゲロウ」と名曲「Tomorrow never knows」をそれぞれフルサイズで歌唱。 HANAは、現在開催中のツアーでサプライズ発表された話題の最新曲「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。 Travis