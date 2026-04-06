【今夜放送『CDTVライブ！ライブ！』出演者＆歌唱曲】Mr.Childrenが2週連続登場、HANAは話題の最新曲をTV初パフォーマンス

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本日4月6日19時からTBS『CDTVライブ！ライブ！』が2時間生放送される。

■『CDTVライブ！ライブ！』今夜の見どころ

2週連続登場のMr.Childrenは、テレビ初披露の「ウスバカゲロウ」と名曲「Tomorrow never knows」をそれぞれフルサイズで歌唱。

HANAは、現在開催中のツアーでサプライズ発表された話題の最新曲「Bad Girl」をフルサイズでテレビ初パフォーマンス。

Travis Japanは、クールなダンスナンバーである最新曲「陰ニモ日向ニモ」、Aぇ! groupは、おかわりライブで爽やかなエールソング「Again」、NiziUは、いつもとは異なるスタイリッシュでアグレッシブな雰囲気の最新曲「Too Bad」、STARGLOWは、2ndシングル「USOTSUKI」をそれぞれフルサイズパフォーマンス。

増田貴久は、自身のカバーアルバムからJUJUの名曲「やさしさで溢れるように」、優里は、ドラマ主題歌の新曲「世界が終わりました」、sumikaは、人気アニメ映画の主題歌「Honto」、羊文学は、話題の配信作の主題歌として書き下ろした「Dogs」をそれぞれフルサイズで届ける。

■出演アーティスト / 歌唱楽曲

Aぇ! group「Again」

STARGLOW「USOTSUKI」

sumika「Honto」

Travis Japan「陰ニモ日向ニモ」

NiziU「Too Bad」

HANA「Bad Girl」

羊文学「Dogs」

増田貴久「やさしさで溢れるように」

Mr.Children「ウスバカゲロウ」「Tomorrow never knows」

優里「世界が終わりました」

※アーティスト名五十音順

■番組情報

TBS『CDTVライブ！ライブ！』

04/06（月）19:00～20:55

進行：えとちゃん（江藤愛TBSアナウンサー）

■関連リンク

『CDTVライブ！ライブ！』番組サイト

https://www.tbs.co.jp/cdtv_livelive/