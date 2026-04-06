OPECの本部＝2023年11月、ウィーン（ロイター＝共同）【パリ共同】石油輸出国機構（OPEC）にロシアなど非加盟の産油国を加えた「OPECプラス」の有志8カ国は5日、会合を開き、5月の生産枠を日量20万6千バレル拡大することで合意した。生産枠の拡大は2カ月連続で、増加幅は4月と同水準となる。中東緊迫化で輸送の要衝、ホルムズ海峡が事実上封鎖され、原油供給は制約を受けている。生産枠を増やし、海峡の通航再開に備えて増産の