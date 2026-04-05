中国国旗【香港共同】複数の香港メディアは5日、中国遼寧省瀋陽市で4日、通行人が次々と襲われる無差別殺傷事件が発生したもようだとインターネット上の情報を基に伝えた。中国当局は事件を公表しておらず、死傷者数は不明。6人が死亡、10人余りが負傷したとの情報もある。香港メディアによると、事件は小学校や市場が近くにある路上で起きた。容疑者は約100メートルにわたって刃物を振り回し、次々と通行人に切り付けたという