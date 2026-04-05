俳優・山田裕貴主演のTBSスペシャルドラマ「ちるらん新撰組鎮魂歌」が、3月26、27日の地上波放送に続き配信でも反響を集めた。同作は「U-NEXT」での独占配信を開始。国内ドラマランキング上位を独占するなど、好スタートを切った。同作は、作画担当の橋本エイジ氏と梅村真也氏による同名漫画が原作で、幕末の京都を舞台に最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生きざまを、史実に基づきながらも大胆な解釈で