俳優・山田裕貴主演のTBSスペシャルドラマ「ちるらん 新撰組鎮魂歌」が、3月26、27日の地上波放送に続き配信でも反響を集めた。同作は「U-NEXT」での独占配信を開始。国内ドラマランキング上位を独占するなど、好スタートを切った。

同作は、作画担当の橋本エイジ氏と梅村真也氏による同名漫画が原作で、幕末の京都を舞台に最強のサムライ集団・新撰組の志士たちの荒々しくも熱い生きざまを、史実に基づきながらも大胆な解釈で描いた“ジャパニーズ・ソード・アクション”。TBS、U―NEXT、THE SEVENの3社がタッグを組んだ大型プロジェクトとなっている。

3月26日、27日には2夜連続でスペシャルドラマ“江戸青春篇”が TBS で地上波放送され、各夜放送終了後から U-NEXT にて配信。さらに、その後を描くドラマシリーズ“京都決戦篇”が U-NEXT にて独占配信、毎週金曜に最新話を更新していく。

主人公の土方歳三を山田裕貴が、そのほか新撰組の志士たちを鈴木伸之、中村蒼、細田佳央太、上杉柊平、藤原季節、杉野遥亮、胗俊太郎、宮粼秋人、岩永ひひおという強烈な個性と実力を兼ね備えた若き実力派俳優陣が演じる。さらに、土方の宿敵であり盟友の「人斬り以蔵」こと岡田以蔵を中島健人が、新撰組の生みの親である伝説の会津藩主・松平容保に松本潤、土方らに立ちはだかる“最強で最凶の宿敵”芹沢鴨を綾野剛が演じるなど豪華俳優陣が集結したことでも大きな話題を呼んだ。

3月28日付のU-NEXT国内ドラマデイリーランキングでは“江戸青春篇”、“京都決戦篇”が1位、2位を独占。本編だけでなく、「SPECIAL NAVIGATION」など関連コンテンツも上位に食い込んだ。

チーフプロデューサーの森井輝氏は「配信開始直後から、我々の想像を遥かに超える多くの皆様に『ちるらん』を受け取っていただけたこと、スタッフ・キャスト一同、心より感謝申し上げます。U-NEXT 国内ドラマ史上最大級の初動を記録するほどの熱狂を生み出せたことに、驚きと喜びで胸がいっぱいです。山田裕貴さんをはじめとする最高の俳優陣と、文字通り命懸けで挑んだアクションや志士たちの熱い生き様が、皆様の心に届いたのだと確信しています。しかし、物語はここからが本番です。『京都決戦篇』では、さらに激しく、熱く、涙なしでは見られない怒涛の展開が待ち受けています。日本中を巻き込むこの熱狂はまだまだ加速します。最後まで彼らと共に駆け抜けてください！」とコメントした。