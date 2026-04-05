ものまねタレントのりんごちゃんが5日、自身のインスタグラムを更新。舞妓姿を披露し、「すごく綺麗」「ほんまかわいい」と反響が寄せられている。【写真】「すっごい痩せましたね」“ダイエット成功”したりんごちゃんが披露した舞妓姿りんごちゃんは1月、TBS系『熱狂マニアさん!』内で10日間にわたる「缶詰ダイエット」に挑戦。「人生最高レベル」と語っていた体重は88キロから81.5キロに変化し、6.5キロの減量に成功してい