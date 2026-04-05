りんごちゃん（C）ORICON NewS inc.

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　ものまねタレントのりんごちゃんが5日、自身のインスタグラムを更新。舞妓姿を披露し、「すごく綺麗」「ほんまかわいい」と反響が寄せられている。

【写真】「すっごい痩せましたね」“ダイエット成功”したりんごちゃんが披露した舞妓姿

　りんごちゃんは1月、TBS系『熱狂マニアさん!』内で10日間にわたる「缶詰ダイエット」に挑戦。「人生最高レベル」と語っていた体重は88キロから81.5キロに変化し、6.5キロの減量に成功していた。

　この日は満開の桜をバックに、赤と黒の着物をまとった舞妓姿を披露。妖艶な雰囲気ただよう幻想的な1枚に仕上がっている。

　この姿にファンからはほかにも、「着物も似合います」「着こなしが斬新で綺麗」「すっごい痩せましたね」などの声が寄せられている。