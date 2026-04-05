女優有村架純（33）が4日、TBS系のバラエティー特別番組「オールスター感謝祭2026春」（午後6時21分）に生出演。映画共演で俳優神木隆之介（32）に対して「本当、マジ最低」とキレた過去があることを生本番で告白した。番組のコーナーで「芸能人トリビア2択クイズ」として有村が神木に言い放ったひと言の原因について回答する問題が出された。「神木隆之介は有村架純に『…』が原因で『本当にマジ最低』とキレられた」との内容。