C滑走路新設とB滑走路（左上）の延伸を計画する成田空港＝2024年3月新設・延伸工事が進む成田空港の滑走路について、用地取得が難航していることから、成田国際空港会社（NAA）が土地の強制収用を可能とする土地収用法の手続きを進める方針であることが1日、関係者への取材で分かった。近く国土交通省に伝達し、地元への説明も進める。目標としていた2029年3月末の供用開始時期は延期される見通しとなっていた。土地収用法では