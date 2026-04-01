俳優の鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、3月29日に最終回を迎えた。怒涛の展開で物語は完結したが、作中で姿を見せなかった“マー会長”を巡る議論が過熱。さらに出演者の発言により、新たな事実が浮上し話題となっている。【写真】わずか”2秒”最終回に登場した人物本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、警視庁の悪徳刑事・儀堂として再起し、事件の真