『リブート』マー会長、登場していた 最終回後に“新事実”が浮上
俳優の鈴木亮平が主演を務めたTBS系日曜劇場『リブート』（毎週日曜後9：00）が、3月29日に最終回を迎えた。怒涛の展開で物語は完結したが、作中で姿を見せなかった“マー会長”を巡る議論が過熱。さらに出演者の発言により、新たな事実が浮上し話題となっている。
【写真】わずか”2秒” 最終回に登場した人物
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、警視庁の悪徳刑事・儀堂として再起し、事件の真相に迫るエクストリーム・ファミリーサスペンス。最終回では早瀬と夏海（戸田恵梨香）が絶体絶命の状況に追い込まれるも、冬橋航（永瀬廉）や真北正親（伊藤英明）の助けで反撃。合六亘（北村有起哉）と真北弥一（市川團十郎）を追い詰め、事件は解決へと導かれた。寺本恵土（中川大輔）が警察内部のスパイであることも判明し、数年後の再会を描いたラストで幕を閉じた。
一方で、物語を通して名前のみ登場していた香港の闇組織トップ“マー会長”は、最後まで正体不明のまま。合六のクライアントとして資金洗浄のため100億円を預けている重要人物でありながら、姿を現さなかったことでSNSでは「結局誰？」「続編の伏線か」と考察が相次ぎ、Xのトレンドにも浮上するなど大きな反響を呼んだ。
こうした中、合六の側近で“サングラスの男”玉名を演じた青木伸輔が自身の投稿で言及。「最終回までご覧いただき、ありがとうございました！」と感謝を伝えつつ、「ネットでさまざまな考察がされていることを知り、とても嬉しい反面、期待を裏切っているような気持ちにもなっていました」と複雑な胸中を明かした。
さらにファンからの「マー会長は結局出なかったの？」との問いに対し、青木は「実はマー会長、チラッと出てたんですよ」と回答。「確か…100億の分割払いの説明の時に映像でチラッと映ってました」と具体的なシーンにも言及した。
この“証言”にSNSは再び騒然。「見落としてた」「もう1回観なきゃ」「全く分からなかった」など驚きの声が相次ぎ、作品の再考察が活発化している。物語は完結したものの、“マー会長”という新たな謎が視聴者の関心をつなぎ止めており、続編への期待も含め議論は広がり続けている。
【写真】わずか”2秒” 最終回に登場した人物
本作は、妻殺しの罪を着せられたパティシエ・早瀬陸（鈴木亮平）が、警視庁の悪徳刑事・儀堂として再起し、事件の真相に迫るエクストリーム・ファミリーサスペンス。最終回では早瀬と夏海（戸田恵梨香）が絶体絶命の状況に追い込まれるも、冬橋航（永瀬廉）や真北正親（伊藤英明）の助けで反撃。合六亘（北村有起哉）と真北弥一（市川團十郎）を追い詰め、事件は解決へと導かれた。寺本恵土（中川大輔）が警察内部のスパイであることも判明し、数年後の再会を描いたラストで幕を閉じた。
こうした中、合六の側近で“サングラスの男”玉名を演じた青木伸輔が自身の投稿で言及。「最終回までご覧いただき、ありがとうございました！」と感謝を伝えつつ、「ネットでさまざまな考察がされていることを知り、とても嬉しい反面、期待を裏切っているような気持ちにもなっていました」と複雑な胸中を明かした。
さらにファンからの「マー会長は結局出なかったの？」との問いに対し、青木は「実はマー会長、チラッと出てたんですよ」と回答。「確か…100億の分割払いの説明の時に映像でチラッと映ってました」と具体的なシーンにも言及した。
この“証言”にSNSは再び騒然。「見落としてた」「もう1回観なきゃ」「全く分からなかった」など驚きの声が相次ぎ、作品の再考察が活発化している。物語は完結したものの、“マー会長”という新たな謎が視聴者の関心をつなぎ止めており、続編への期待も含め議論は広がり続けている。