決勝点は三笘薫。森保一監督が率いる日本代表は現地３月31日、国際親善試合でイングランド代表と“聖地”ウェンブリー・スタジアムで対戦。23分にブライトンのMFが挙げた１点を守り抜き、１−０で勝利した。現地メディア『sky sports』によると、敗れたイングランドのトーマス・トゥヘル監督は「予想通りの相手だった。よく訓練されたチームで、まさにその通りだった」と日本について語っている。 「外側から内側へ、そし