日本時間２３時００分に米コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）が発表される。予想および前回値は以下の通り。 コンファレンスボード消費者信頼感指数（3月）23:00 予想88.8前回91.2（コンファレンスボード消費者信頼感指数)