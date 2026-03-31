乃木坂46の川粼桜の1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）より、先行カットが解禁された。 参考：乃木坂46・川粼桜1st写真集『エチュード』表紙＆先行カット" 多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在である川粼桜。先日更新されたブログでは立教大学を卒業したことを発表するなど、アイドル活動と学業を両立