乃木坂46の川粼桜の1st写真集『エチュード』（4月14日発売／新潮社）より、先行カットが解禁された。

参考：乃木坂46・川粼桜1st写真集『エチュード』表紙＆先行カット"

多才なメンバーが揃う乃木坂46の5期生の中でも、幼少期からフィギュアスケートの経験を持つ異色の存在である川粼桜。先日更新されたブログでは立教大学を卒業したことを発表するなど、アイドル活動と学業を両立させた点も話題となった。

本書は、ファッションが大好きな川粼自身が普段から着用している私服に加え、本人がデザインに参加した衣装も登場するなど、こだわりが詰まった内容となっている。写真集は撮影の「ほぼ時系列順」で構成されており、初々しい表情から、撮影が進むにつれて徐々に開放的になっていく様子も見どころのひとつ。大人びた一面と無垢な一面、その両方の魅力を感じられる、22歳の川粼の“今”を切り取った一冊に仕上がっている。

今回公開された先行カットは、ロケ開始前のひとときを捉えた一枚。私服姿で朝食を楽しむ、飾らない素の表情が収められている。フランスで味わうクロワッサンの美味しさに思わず目を見開く、自然体の魅力あふれるカットとなっている。 発売前から重版が決定しているなど、大きな話題を呼んでいる本書。今後のさらなる続報にも期待が高まる。 （文＝リアルサウンド編集部）