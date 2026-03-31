TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30分）でリポーターをつとめるタレント日向未来（ひなた・みらい、23）が31日、インスタグラムを更新。株式会社アデッソ退所を報告した。日向は「いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様へこの度、2026年3月31日をもちまして株式会社アデッソを退所することになりました」と発表した。続けて「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これ