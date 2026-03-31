TBS系「王様のブランチ」（土曜午前9時30分）でリポーターをつとめるタレント日向未来（ひなた・みらい、23）が31日、インスタグラムを更新。株式会社アデッソ退所を報告した。

日向は「いつも応援してくださる皆様、関係者の皆様へ この度、2026年3月31日をもちまして株式会社アデッソを退所することになりました」と発表した。

続けて「お世話になった約13年間、多くの学びや経験をさせていただき成長することができました。これまで支えてくださった事務所の皆様には、心より感謝しております。そして、応援してくださる皆様と、関わってくださった全ての方のお陰でこうして活動を続けられています。改めまして、いつもありがとうございます」と感謝を伝えた。

さらに「退所後もフリーランスで芸能活動を続けていきます」と今後について言及し「これからも素敵なご縁に感謝し、ひとつひとつのお仕事を大切に、丁寧に向き合っていきたいと思います。引き続き、温かく見守っていただけましたら幸いです。今後ともどうぞよろしくお願い致します。2026年3月37日 日向未来」と呼びかけた。

日向は16年4月にテレビ東京系「おはスタ」のおはガールとして芸能界デビュー。同局系アニメ「東京ミュウミュウにゅ〜ハート」では声優としても活躍した。