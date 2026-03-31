BLACKPINK・リサが、K‐POPアーティストとして初めて、ラスベガスで定期公演を行うことを明らかにした。【写真】前も後ろもシースルー大胆ルックを披露したリサらVarietyによると、リサの公演「Viva La Lisa（ビバ・ラ・リサ）」は、ラスベガスを代表する名門ホテル「シーザーズ・パレス」の劇場コロシアムにて、現地時間11月13日と14日、27日と28日の2週にわたり週末に開催される。このステージでは、これまでセリーヌ・ディ