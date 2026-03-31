K‐POP初！ BLACKPINK・リサがラスベガスで定期公演「ビバ・ラ・リサ」開催を発表
BLACKPINK・リサが、K‐POPアーティストとして初めて、ラスベガスで定期公演を行うことを明らかにした。
【写真】前も後ろもシースルー 大胆ルックを披露したリサら
Varietyによると、リサの公演「Viva La Lisa（ビバ・ラ・リサ）」は、ラスベガスを代表する名門ホテル「シーザーズ・パレス」の劇場コロシアムにて、現地時間11月13日と14日、27日と28日の2週にわたり週末に開催される。このステージでは、これまでセリーヌ・ディオンやエルトン・ジョン、ベット・ミドラー、シェール、ロッド・スチュワート、シャナイア・トゥエインらが定期公演を行ってきた。
タイ出身のリサは、2016年にBLACKPINKとしてデビュー。2021年にソロシングル「ラリサ」をリリースし、大ヒットを記録した。昨年は、ソロデビューアルバム『Alter Ego』を発売したほか、BLACKPINKとして世界ツアーを開催。さらにHBOの人気ドラマシリーズ『ホワイト・ロータス／諸事情だらけのリゾートホテル』のタイを舞台にしたシーズン3に出演するなど、活動の幅を広げている。
また先月は新EP「Deadline」をリリースしたほか、彼女の活動に密着するドキュメンタリーの製作も発表されている。
チケットは、4月22日からチケット販売サイトTicketmaster（チケットマスター）にて先行発売。申し込みには事前登録が必要となり、4月1日より受付が始まる。
【写真】前も後ろもシースルー 大胆ルックを披露したリサら
Varietyによると、リサの公演「Viva La Lisa（ビバ・ラ・リサ）」は、ラスベガスを代表する名門ホテル「シーザーズ・パレス」の劇場コロシアムにて、現地時間11月13日と14日、27日と28日の2週にわたり週末に開催される。このステージでは、これまでセリーヌ・ディオンやエルトン・ジョン、ベット・ミドラー、シェール、ロッド・スチュワート、シャナイア・トゥエインらが定期公演を行ってきた。
また先月は新EP「Deadline」をリリースしたほか、彼女の活動に密着するドキュメンタリーの製作も発表されている。
チケットは、4月22日からチケット販売サイトTicketmaster（チケットマスター）にて先行発売。申し込みには事前登録が必要となり、4月1日より受付が始まる。