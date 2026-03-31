majikoの新曲「クライクライ」が、4月9日より放送開始となるドラマ『惡の華』（テレビ東京系）のエンディング曲に起用。また、同曲はドラマの初回放送と同日に配信リリースされる。 （関連：majikoを突き動かす“ライブが楽しい！”という純粋な気持ちデビュー10周年ワンマンを彩った笑顔が示す現在地） 本楽曲は、人の心の内を写した楽曲であり、majikoのヒリヒリとした歌声が合わさることで、『惡の華』の世