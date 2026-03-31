majikoの新曲「クライクライ」が、4月9日より放送開始となるドラマ『惡の華』（テレビ東京系）のエンディング曲に起用。また、同曲はドラマの初回放送と同日に配信リリースされる。

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本楽曲は、人の心の内を写した楽曲であり、majikoのヒリヒリとした歌声が合わさることで、『惡の華』の世界観を忠実に表現した楽曲となっている。

なおmajikoは、同クールでTVアニメ『メイドさんは食べるだけ』のオープニング主題歌も担当しており、4月クールはドラマとアニメのダブルタイアップとなる。

＜majiko コメント＞

今回、ドラマ「惡の華」に「クライクライ」という楽曲を書かせていただきました。原作を読んでいたこともあり、監督がおっしゃっていた“静かなシャッター通りの街並みと、そこに咲く一輪の花”というイメージが、自然と心に浮かびました。この素晴らしい作品に携わることができ、心より光栄に思っております。ありがとうございます。

＜ドラマ『惡の華』主演 鈴木福 コメント＞

完成した1話を観て、エンディングでこの曲が流れた時、不安を掻き立てられる曲の始まり、ゾクゾクするmajikoさんの歌声にニヤリとしてしまいました！1話ごとの締めくくりとしても、予告までの余韻としても楽しませてくれる素敵な楽曲になっています！ぜひドラマと共にお楽しみください！

（文＝リアルサウンド編集部）