【「四月は君の嘘」3巻無料】 開催期間：4月6日まで □「四月は君の嘘」を読む 【拡大画像へ】 講談社は、「月マガ基地」において新川直司氏のラブストーリー「四月は君の嘘」の3巻分にあたる第1話から第43話が、無料または無料チャージチケットでの無料購読が可能になっている。開催期間は4月6日まで。 本作は、母の死をきっかけにピアノが弾けなくなった元天才少年