「選抜高校野球・決勝、智弁学園−大阪桐蔭」（３１日、甲子園球場）“おかわりジュニア”大阪桐蔭の背番号１７、中村勇斗内野手が「８番・三塁」で先発起用され、二回に先制適時打を放ち、甲子園初打点を挙げた。父は西武のおかわり君こと中村剛也内野手。父の応援歌が響く中、１死二塁で打席に入ると、智弁学園先発の杉本からライト前に運んだ。